إيفرتون ضد تشيلسي: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 07:30 هيل ديكينسون

تنطلق مباراة إيفرتون وتشيلسي في 17 أكتوبر 2026 الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش (7:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 12:30 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 13:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

إيفرتون يستضيف تشيلسي المنتشي بنتائجه

يعود إيفرتون إلى ملعب هيل ديكنسون لاستضافة تشيلسي في الجولة السابعة من موسم 2026/27 للدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد فترة التوقف الدولي الخريفية، يسعى إيفرتون للبناء على أدائه القتالي خارج أرضه وتحقيق نتيجة مهمة على ملعبه في ليفربول. أما تشيلسي، فيتوجه إلى ميرسيسايد بعد أداء مهيمن سجل خلاله خمسة أهداف قبل التوقف، سعيًا للتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تعادل إيفرتون المثير بأربعة أهداف على ملعب إم كي إم

يخوض إيفرتون مباراة السبت بعد تعادله 2-2 خارج أرضه مع هال سيتي في الجولة السادسة (11 أكتوبر). وأدرك لاعب الوسط كيرنان ديوسبري هال التعادل في الدقيقة 55، قبل أن يمنح المهاجم تييرنو باري إيفرتون التقدم في الدقيقة 68، ثم سجل هال هدف التعادل في وقت متأخر. وبوجود جاك جريليش وجيمس جارنر وكيرنان ديوسبري هال، الذين يضطلعون بأدوار إبداعية في وسط الملعب، يسعى إيفرتون لفرض إيقاع قوي في هذا الخط على أرضه.

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تشيلسي يكتسح بورنموث بخمسة أهداف

يتوجه تشيلسي إلى ليفربول بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير 5-1 على أرضه أمام بورنموث في ستامفورد بريدج يوم 10 أكتوبر. ومنحت أهداف مبكرة من جوردان هندرسون ومورجان روجرز تشيلسي السيطرة، قبل أن يسجل جواو بيدرو هدفين في الشوط الثاني، إلى جانب هدف ثانٍ متأخر لهندرسون. وبفضل صانعي اللعب كول بالمر ومورجان روجرز، إلى جانب المهاجم جواو بيدرو، يدخل تشيلسي مواجهة السبت بإيقاع هجومي قوي.

آخر خمس مواجهات لتشيلسي على أرض إيفرتون

1 مايو 2022: الدوري الإنجليزي الممتاز، خسارة 1-0

6 أغسطس 2022: الدوري الإنجليزي الممتاز، فوز 1-0 | جورجينيو من ركلة جزاء

10 ديسمبر 2023: الدوري الإنجليزي الممتاز، خسارة 2-0

22 ديسمبر 2024: الدوري الإنجليزي الممتاز، تعادل 0-0

21 مارس 2026: الدوري الإنجليزي الممتاز، خسارة 3-0

أخبار الفريقين & القائمتان

لم يؤكد ديفيد مويس تشكيلته المتوقعة قبل المباراة، ولا توجد في هذه المرحلة أي إصابات أو حالات إيقاف مدرجة لدى إيفرتون. ومن المنتظر صدور تحديثات أخرى مع اقتراب انطلاق المباراة.

أما تشيلسي، فيفتقد تشابي ألونسو خدمات جيمي جيتنز، الغائب بسبب الإصابة. ولم يُبلّغ عن أي حالات إيقاف في صفوف الفريق الضيف، وستتضح بقية الخيارات المتاحة لألونسو مع اقتراب المباراة.

المستوى الأخير

يدخل إيفرتون المباراة في حالة جيدة، إذ لم يخسر في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، محققًا ثلاثة انتصارات وتعادلين. وتعادل فريق مويس 2-2 مع هال سيتي في مباراته الأخيرة، بعدما حقق فوزين متتاليين بنتيجة 1-0 على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز وولفرهامبتون واندررز في كأس كاراباو. وأظهر تعادله 2-2 مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذه السلسلة قدرته على مجاراة الفرق الموجودة في النصف العلوي من الترتيب. وسجل إيفرتون خمسة أهداف واستقبل ثلاثة فقط خلال تلك المباريات الخمس، وهو سجل يعكس تنامي صلابته الدفاعية.

أما نتائج تشيلسي الأخيرة فكانت أكثر تفاوتًا. فقد حقق فريق ألونسو فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات. وكان أبرزها اكتساح بورنموث 5-1 في مباراته الأخيرة، بعدما خسر قبلها 3-0 أمام برينتفورد. وشهدت هذه السلسلة أيضًا فوزه 6-3 على ليدز يونايتد في كأس كاراباو. وسجل تشيلسي 16 هدفًا في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل تسعة، ما يشير إلى فريق قادر على التألق ومعرّض في الوقت نفسه لتلقي الأهداف.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مارس 2026، حين فاز إيفرتون 3-0 على أرضه، في أكثر نتائجه إقناعًا في سجل مواجهاتهما المباشرة الأخيرة. وقبل ذلك، كان تشيلسي متفوقًا في المواجهات، إذ فاز 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج في ديسمبر 2025، و1-0 في أبريل السابق. ويتفوق تشيلسي في السجل الإجمالي لآخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإن كان فوز إيفرتون على أرضه في وقت سابق من هذا العام يذكّر بأن نتيجة هذه المباراة لا تتبع دائمًا مستوى الفريقين.