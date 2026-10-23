أودينيزي ضد ميلان: تفاصيل المباراة

الدوري الإيطالي - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 15:45 فريولي

يستضيف أودينيزي كالتشيو فريق ميلان يوم الأحد، 25 أكتوبر 2026، الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش (3:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:45 بتوقيت جنوب أفريقيا)، ضمن الجولة الثامنة من موسم الدوري الإيطالي، على ملعب بلوإنرجي.

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العودة إلى الانتصارات محليًا أولوية ميلان أمام أودينيزي

يصبح تجاوز خيبة منتصف الأسبوع المهمة العاجلة لميلان مع عودته إلى منافسات الدوري الإيطالي هذا الأحد. وخسر ميلان 3-0 خارج أرضه أمام بورنموث في الدوري الأوروبي يوم الخميس، في مباراة تأثرت بشدة بطرد حارس مرماه مايك مانيان في الدقيقة 27. ورغم تلك العثرة الأوروبية، يظل أداء ميلان المحلي قويًا، كما أظهر فوزه المثير 3-2 على أتالانتا نهاية الأسبوع الماضي. ويواجه فريق أودينيزي المتطلع إلى استعادة توازنه على أرضه بعد خسارة مخيبة للآمال بنتيجة 3-0 أمام ليتشي.

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المواجهة الأبرز: كينان ديفيس ضد ستراهينيا بافلوفيتش

المهاجم الذي يعتمد على قوته البدنية: يقود كينان ديفيس هجوم أودينيزي، وتتمثل مهمته في الفوز بالصراعات الهوائية البدنية والاحتفاظ بالكرة لإشراك لاعبي الوسط الهجومي جيورجي تشاكفيتادزه ويورجن إيكلينكامب في الهجمات الانتقالية.

ركيزة الدفاع: يقود قلب الدفاع الصربي ستراهينيا بافلوفيتش المنظومة الدفاعية لميلان. وعليه الحفاظ على انضباطه في التمركز لحرمان ديفيس من المساحات داخل منطقة الجزاء وإبطال خطورة أودينيزي في الكرات الثابتة.

التحليل التكتيكي والتشكيل المتوقع

أودينيزي كالتشيو (3-4-2-1): أوكويي؛ سولي، ألابا، إيبوسي؛ فويفودا، كارلستروم، زاراجا، كامارا؛ إيكلينكامب،تشاكفيتادزه؛ ديفيس.

ميلان (3-4-3): مانيان؛ توموري، دي وينتر، بافلوفيتش؛ موريرا، موسى، جاشاري، إستوبينيان؛ بوليسيتش، راموس، رابيو.

قراءة في المباراة: يتفوق ميلان بوضوح من الناحية الإحصائية قبل المواجهة، ويدخلها مرشحًا للفوز خارج أرضه. ولحصد النقاط الثلاث، يتعين عليه فرض سيطرته عبر وسط الملعب مبكرًا وعزل مدافعي أودينيزي على الأطراف، مع تجنب فقدان الكرة في الهجمات الانتقالية، ما قد يكشف خط دفاعه المكوّن من ثلاثة لاعبين.

أخبار الفريقين والقائمتان

يدخل أودينيزي هذه المباراة من دون إدريسا جاي، ونيكولو زانيولو، وفاكون إيسوف بايو بسبب الإصابة، ما يترك لرونيايتش خيارات محدودة في سعيه إلى وقف سلسلة من النتائج الضارة. ولا توجد حاليًا أي حالات إيقاف مسجلة للفريق المضيف، وإن كانت المعلومات قد تُحدّث مع اقتراب انطلاق المباراة.

أما ميلان، فيفتقد أموريم خدمات أليكسيس ساليماكرس، وماتيو جابيا، وبيترو تيراتشيانو، وجميعهم يغيبون بسبب الإصابة. ولا يواجه الفريق الضيف أي مشكلات تتعلق بالإيقاف قبل هذه المباراة.

النتائج الأخيرة

حقق أودينيزي تعادلًا واحدًا فقط مقابل أربع هزائم في آخر خمس مباريات رسمية له، في سلسلة تؤكد حجم الصعوبات التي يواجهها حاليًا. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 3-0 على أرضه أمام ليتشي، في مباراة أثار أداؤه فيها انتقادات حادة. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، خسر 5-3 أمام إنتر، و1-0 أمام كالياري، و2-1 أمام تورينو، فيما كانت النقطة الوحيدة التي حصدها من تعادله 1-1 مع بوغون شتشيتسين. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل أودينيزي خمسة أهداف واستقبل تسعة.

وتروي نتائج ميلان الأخيرة قصة مختلفة تمامًا. فقد حقق فريق أموريم ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة، وسجل 10 أهداف واستقبل سبعة. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 3-2 على أتالانتا، وسبقها انتصار 4-0 خارج أرضه على سالزبورج في الدوري الأوروبي. وكانت العثرة الوحيدة في تلك السلسلة الخسارة 2-0 أمام بنفيكا.

سجل المواجهات المباشرة

يميل سجل المواجهات المباشرة الأخيرة بين الفريقين بقوة لمصلحة ميلان. وجاء آخر لقاء بينهما في أبريل 2026، حين فاز ميلان 3-0 على أرضه أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي. وفي آخر خمس مواجهات، فاز ميلان أربع مرات وأودينيزي مرة واحدة، وسجل ميلان 13 هدفًا واستقبل خمسة فقط خلال تلك الفترة. وجاء فوز أودينيزي الوحيد في هذه السلسلة على أرضه في يناير 2024، حين تغلب على ميلان 2-3، وهي نتيجة تُعد استثناءً لا تعكس الاتجاه العام للمواجهات.