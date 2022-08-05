تقديم ليفاندوفسكي | تحذير إلى ريال مدريد وتلميح لرحيل ديباي

برشلونة يقدم لاعبه رقم 9 الجديد

قدم برشلونة رسمياً مساء الجمعة لاعبه الجديد روبرت ليفاندوفسكي، وكشف عن الرقم الذي سيرتديه البولندي الموسم القادم.

وانضم "ليفا" لصفوف البلوجرانا قبل أيام قادماً من صفوف بايرن ميونخ في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو بحسب التقارير.

ماذا قال ليفاندوفسكي أثناء تقديمه لاعباً جديداً لبرشلونة؟

وتحدث لاعب بايرن ودورتموند السابق أمام 30 ألف مناصر حضروا في ملعب "كامب نو" للترحيب به: "أنا سعيد بالتواجد هنا، شكراً لحضوركم".

وأكمل: "لقد كان طريقاً طويلاً ولكن في النهاية أنا هنا وسعيد للغاية، واثق من تسجيلي عديد الأهداف في هذا الملعب وأتمنى تحقيق الألقاب، عمري مجرد رقم، لا أشعر أنني في الثالثة والثلاثين".

وواصل البولندي: "تشافي أقنعني في دقائق معدودة بأفكاره، أنا جاهز لمقابلة ريال مدريد، أعرف كيف ألعب ضدهم ولكن أنا هنا للفوز عليهم، قدموا موسماً ماضياً ممتازاً".

لابورتا يكشف الكواليس ويشكر ديباي

رئيس برشلونة جوان لابورتا هو الآخر تحدث أثناء تقديم لاعبه الجديد: "فيفا بارسا، أشكر روبرت وزوجته أنا لمساندته في قراره، كذلك يوستي وأليماني، وبيني زاهافي الذي ساهم بقدوم ليفاندوفسكي وأخبرني بوجود الفرصة".

وأتبع: "عملنا لتسجيل كل اللاعبين وأرسلنا الأوراق اللازمة لليجا وننتظر رداً، أنا واثق في قدرتنا بتسجيل الجميع، وإذا كان هناك حاجة، سنقوم بالمزيد من العمليات".

وكشف لابورتا عن كواليس حصول ليفاندوفسكي عن الرقم 9 بدلاً من ممفيس ديباي: "كان قرار النادي ونظن أنه القرار الصحيح، نحترم ممفيس ديباي، والذي احترم وتقبل القرار".

يذكر أن الأيام الماضية نقلت الصحافة تقارير تشير إلى إمكانية رحيل ديباي، سواء بالبيع أو فسخ العقد في ظل تقلص فرصه بالمشاركة مع وصول ليفاندوفسكي ووجود بيير إيمريك أوباميانج.