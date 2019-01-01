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تقارير: 5 لاعبين يشاركون لآخر مرة بأمم إفريقيا مع المغرب

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المغرب تتطلع للقب آخر
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يستعد المنتخب المغربي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر خلال شهري يونيو الحالي ويوليو المقبل.

ويقعد المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا كوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية إلى أن هناك بعض الأسماء التي من المرجح أن تظهر في آخر كأس أمم إفريقيا رفقة أسود الأطلس.

وجاء على رأسهم مبارك بوصوفة لاعب الشباب السعودي، بالإضافة إلى كريم الأحمدي ومروان داكوستا لاعبا اتحاد جدة السعودي.

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ومن المحتمل أن يكون آخر ظهور للمدافع مهدي بنعطية، لاعب الدحيل القطري، في كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في مصر، وأيضًا نبيل درار لاعب فنربخشة التركي.

ويسعى المنتخب المغربي للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، بعدما حصل عليه مرة واحدة عام 1976 التي أقيمت في إثيوبيا.

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