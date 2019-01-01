تقارير - يوفيتش إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو

الصفقة قد انتهت على عهدة سكاي سبورتس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن إتمام ريال مدريد الإسباني لتعاقده مع لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وبحسب سكاي سبورتس في ألمانيا، فإن ريال مدريد سيدفع 60 مليون يورو مقابل الحصول على المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً.

وسيمتد عقد اللاعب حتى صيف 2023، يتقاضى خلالهم قرابة 10 مليون يورو سنوياً.

وكان يوفيتش بحسب التقارير الصحفية هدفاً لبرشلونة غريم الملكي في الصيف، ضمن مجموعة الأندية المهتمة بنجم فرانكفورت الواعد.

يذكر أن يوفيتش يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي البوندسليجا لهذا الموسم بـ17 هدفاً، وراء روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ (22 هدفاً) وباكو ألكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند (18 هدفاً).

ويتبقى بالموسم الألماني جولة واحدة يخوض فيها أينتراخت فرانكفورت معركة أخيرة ضد بايرن ميونيخ، حيث يحتاج دورتموند لفوز فرانكفورت بتلك المباراة من أجل التتويج بلقب الدوري، شرط فوزه بمباراته الأخيرة أيضاً.