تقارير.. يوفنتوس يسعى لمبادلة ديبالا بقائد الانتر إيكاردي

صفقة تبادلية ضخمة تلوح في الأفق بين يوفنتوس وإنتر ميلان

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يسعى لمبادلة لاعبه باولو ديبالا بنجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان إنتر ميلان قد فشل في إقناع قائده ماورو إيكاردي بتجديد عقده مما أقحم اللاعب في مشاكل كبيرة مع الإدارة وغاب لعدد من المباريات هذا الموسم.

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ويسعى البيانكونيري للتعاقد مع مهاجم من طينة الكبار مثل إيكاردي، حتى لو كان الأمر بالتضحية بمواطنه الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية.

وكان يوفنتوس قد أخفق في العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم تألق لاعبه والهداف التاريخي للبطولة كريستيانو رونالدو، الذي يخوض موسمه الأول مع فريق السيدة العجوز.

يذكر أن ديبالا كان قد ارتبط اسمه بالتعاقد مع ريال مدريد أيضًا، قبل أن تنفي زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا الأمر.