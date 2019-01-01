تقارير – يوفنتوس يراقب وضع إريكسن ويأمل في صفقة مجانية

هل ينجح يوفنتوس في التعاقد مع إريكسن في صفقة انتقال حر الصيف القادم؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي يوفنتوس، يراقب عن كثب وضع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي، للحصول على توقيعه الصيف المقبل.

وارتبط اسم اللاعب الدنماركي بالانتقال إلى الدوري الإسباني، ولكن وفقاً لصحيفة ديلي ميلي فإن يوفنتوس يسعى للانقضاض علي الصفقة.

وتريد إدارة السيدة العجوز، الحصول على اللاعب في صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده ينتهي آخر الموسم الحالي مع فريقه.

وإن لم يجدد اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، عقده فإنه يحق له التفاوض مع أي فريق بداية من شهر يناير القادم، وينضم له في صفقة انتقال حر في الانتقالات الصيفية القادمة.

واشتهرت إدارة يوفنتوس، في السنوات الأخيرة، بالتعاقد مع لاعبين كبار في صفقات انتقال مجانية، على رأسهم بيرلو وبوجبا، وإيمري تشان، وأدريان رابيو، وآرون رامزي.

وشارك إريكسن، في فوز فريقه على حساب أستون فيلا، يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف لهدفين، بعدما بدأ المباراة على مقاعد البدلاء.