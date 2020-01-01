تقارير .. يناير يوفر على برشلونة 99 مليون يورو كان سيدفعهم لليفربول

تقارير صحفية تكشف عن قيمة الشرط الخاص في علاقة برشلونة بليفربول لو كان النادي الكتالوني قد ضم أي لاعب من صفوف الريدز.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود اتفاق بين برشلونة وليفربول حال قام النادي الكتالوني بضم أي لاعب قبل يناير القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار"، والتي أكدت أن برشلونة كان سيدفع 99 مليون يورو لصالح ليفربول لو ضم فينالدوم قبل يناير.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك الشرط أصر ليفربول على الاتفاق عليه قبل الموافقة على رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم الفريق الإنجليزي السابق.

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وكان كوتينيو قد انضم لصفوف برشلونة مقابل حوالي 145 مليون يورو قابلة للزيادة بحسب الشروط المدرجة في التعاقد بين الفريقين.

وينتهي هذا الشرط بحلول فترة الانتقالات الشتوية الخاصة بعام 2021 والتي تبدأ بعد أسابيع قليلة، ويستطيع برشلونة بعدها التفاوض بشكل طبيعي مع ليفربول.

وربطت تقارير صحفية سابقة نادي برشلونة باللاعب السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول، الذي لم يخف رغبته في اللعب بملعب كامب نو.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد طلب الحصول على فينالدوم في سوق الانتقالات الصيفية، لكنه لم يصل لتسوية مادية مع ليفربول بشأن الصفقة.