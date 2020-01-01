تقارير .. وكيل يونج في طريقة إلى إيطاليا للاتفاق مع إنتر

قائد مانشستر يونايتد يقترب من الانضمام لإنتر

كشفت تقارير صحفية، موعد وصول وكيل أعمال أشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إيطاليا للاتفاق مع إنتر.

وارتبط اسم يونج بالانضمام إلى إنتر، بعد رغبة أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري في التعاقد مع قائد الشياطين الحمر.

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وينتهي عقد يونج مع مانشستر يونايتد في الصيف القادم، مما يسمح له بالتوقيع مع أي فريق بالمجان خلال يناير الجاري.

ووفقاً للصحف الإيطالية، فإن وكيل أعمال يونج سيصل إلى ميلانو يوم الجمعة للاتفاق مع إدارة إنتر على كافة التفاصيل.

وكانت شبكة سكاي سبورت، أوضحت في وقت سابق أن اللاعب صاحب الـ 34 عاماً، رفض تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد ويرغب في الرحيل عن الفريق.

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ومن المتوقع أن يقدم إنتر عرضاً مدته 18 شهراً للاعب الإنجليزي، بعدما كان يفكر في تقديم عرضاً لستة أشهر فقط.

جدير بالذكر أن يونج لعب مع الشياطين الحمر هذا الموسم 17 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل هدفاً وحيداً.