تقارير - وجه جديد في مركز الظهير الأيسر للزمالك بسبب غياب عبدالله جمعة

مواجهة قوية بين بيراميدز والزمالك في الدوري المصري

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن هناك أزمة تواجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أمام بيراميدز المقرر لها غدًا الخميس.

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز على منافسه القوي بيراميدز، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة والنصف.

عبدالله جمعة يغيب عن قائمة الزمالك بسبب الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا في تدريبات الفريق، واستبعده كارتيرون من القائمة المعلنة اليوم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، أن كارتيرون يرغب في التغلب على غياب عبدالله جمعة ووجود محمد عبدالشافي فقط في مركز الظهير الأيسر.

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ووضع كارتيرون إسلام جابر صاحب القدم اليسرى في مركز الدفاع في لقاء بيراميدز بسبب قلة اللاعبين في مركز الظهير الأيسر لحل الأزمة في حال تعرض عبدالشافي لإصابة.

إسلام جابر انضم للزمالك بداية الموسم الجاري ولكن لم يظهر كثيرًا ضمن تشكيل الأبيض خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.