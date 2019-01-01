تقارير .. نيوكاسل يراقب وضع تشاكا مع أرسنال للتعاقد معه قريباً

نيوكاسل يسعى لتدعيم خط وسطه بالتعاقد مع تشاكا

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى رغبة نادي نيوكاسل في الحصول على خدمات جرانيت تشاكا لاعب أرسنال خلال يناير القادم.

وتقلصت فرص مشاركة اللاعب السويسري مع الجانرز، بسبب مشكلته مع الجمهور وسحب شارة القيادة منه.

ودخل تشاكا في صراع مع الجماهير، نهاية الشهر الماضي بعد التعادل مع كريستال بالاس، بسبب تراجع مستواه ليقوم بإلقاء قميص على الأرض وسب الجماهير.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن ستيف بروس المدير الفني لنيوكاسل من أشد المعجبين باللاعب السويسري، ويسعى لتدعيم وسط ميدانه به.

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وتم استبعاد السويسري صاحب الـ 27 عاماً، من قائمة أرسنال منذ مباراة كريستال بالاس.

جدير بالذكر أن راتب تشاكا مع أرسنال سيكون العقبة الأكبر أمام نيوكاسل، ولكن الإدارة ستعمل على التحايل في هذا الأمر وجعل أرسنال يتحمل جزء من الراتب.