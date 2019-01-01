تقارير .. نابولي يفتقد خدمات كوليبالي لمدة شهر

ضربة موجعة للمدرب الجديد

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي نابولي قد يفقد خدمات مدافعه كاليدو كوليبالي لمدة شهر بسبب الإصابة.

وتعرض المدافع السنغالي، إلى إصابة في مباراة فريقه يوم السبت الماضي أمام بارما بعد خمس دقائق من بداية المباراة.

ووفقاً لصحيفة كوريري ديلو سبورت، فإن المدافع صاحب الـ 28 عاماً، سيغيب لمدة شهر تقريباً بسبب تلك الإصابة.

وكان نادي الجنوب الإيطالي، أعلن منذ يومين عن إصابة اللاعب بتمزق جزئي أعلى عضلة الفخذ الأيسر.

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ومن المتوقع غياب كوليبالي، عن ساسولو وإنتر ولاتسيو في الدوري، بالإضافة إلى احتمالية غيابه عن مباراة كأس إيطاليا أمام بيروجيا.

ويحتل نابولي المركز الثامن من جدول الدوري برصيد 21 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن بارما صاحب المركز السابع.