تقارير| ميلان يقبل لعب أتالانتا على سان سيرو

ميلان كان آخر المترددين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية موافقة نادي ميلان أخيراً على خوض أتالانتا لمبارياته في دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب سان سيرو.

ويلعب ميلان وغريمه إنتر ميلان على نفس الملعب منذ أعوام طويلة، حيث طلب أتالانتا المشارك في النسخة المقبلة لدوري الأبطال خوض مبارياته عليه.

من جانبهم وافق مجلس مدينة ميلانو وإدارة إنتر، ولكن الروسونيري كان الوحيد المتردد حيال الأمر.

في النهاية وفقاً لما علمه جول ومصادر صحفية أخرى، ميلان منح الضوء الأخضر لإتمام العملية.

وبذلك لن يكون هناك أي تعارض في الجداول فيما يخص ميلان بعد قبوله لعدم المشاركة في الدوري الأوروبي هذا العام.

يذكر أن إنتر وأتالانتا سيتقاسمان الملعب في دوري الأبطال، إلا أن قواعد الاتحاد الأوروبي تكفل ضبط الجداول بما يضمن عدم إقامة مباراتين في نفس المدينة في يوم واحد.