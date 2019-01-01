تقارير | ميلان يطارد أوتاميندي

مدافع مانشستر سيتي على وشك المغادرة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن سعي ميلان للتعاقد مع مدافع في سوق الانتقالات الصيفية، يقترب من الانتهاء بالتعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي.

وبحسب كالتشيو ميركاتو، فإن أوتامندي -31 عاماً- هو الاسم التالي، بعد فشل مفاوضات ميلان مع الثنائي ديميرال وروجاني من يوفنتوس.

وشارك أوتامندي في 33 مباراة بالموسم الماضي، حيث سجل هدفاً وصنع هدفاً أيضاً، إلا أنه يتراجع في ترتيب المدافعين لدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ومع تراجع مستوى المدافع الأرجنتيني، فإن بيب بات يفضل أيمريك لابورت وجون ستونز، ما يفسح الطريق أمام رحيل أوتامندي.

يذكر أن المدافع الأرجنتيني انضم للسيتيزينز في صيف 2015 قادماً من فالنسيا مقابل 44.5 مليون يورو.