تقارير - ميلان يستغل عقد فقير ويقترب من ضمه

صفقة ليفربول الفاشلة في الصيف الماضي قد تكتمل للروسونيري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية رغبة ميلان الإيطالي في التعاقد مع نبيل فقير نجم ليون الفرنسي.

وبحسب المجلة الشهيرة فرانس فوتبول، فإن مسئولي ميلان قد استفسروا عدة مرات بشأن النجم الفرنسي ذو الأصول العربية.

وكان فقير على أعتاب الانضمام إلى ليفربول الإنجليزي الصيف الماضي قبل فشل الصفقة.

ويبقى عام واحد فقط في عقد اللاعب مع ليون، ما يعني أن رحيله يمكن أن يكون بثمن أقل من مبلغ 70 مليون يورو الذي كان سينتقل به إلى الريدز.

وتقدر التقارير قيمة الصفقة الجديدة بين 35 و40 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

يذكر أن فقير سجل 12 هدفاً وصنع 9 في الموسم الماضي الذي أنهاه ليون في المركز الثالث.