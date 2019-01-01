تقارير - مفاوضات مع مدرب الهلال السابق لخلافة زوران ماميتش

أداء الزعيم مع الكرواتي ليس على ما يرام

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن أيام الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني للهلال السعودي، مع الزعيم أصبحت معدودة، في ظل تذبذب أداء الفريق ونتائجه.

الزعيم خسر مؤخرًا كأس زايد للأندية الأبطال بعدما تلقى الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي بثنائية مقابل هدف وحيد، بجانب خسارته لنقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا للتقارير المتداولة فإن أحد أعضاء الشرف بنادي الهلال دخل في مفاوضات مع اليوناني جورجيوس دونيس؛ المدير الفني الأسبق للفريق والحالي لأبويل القبرصي، على أن تتم إقالة ماميتش قبل نهاية الموسم الجاري.

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اليوناني كان على رأس القيادة الفنية للهلال في عام 2015، حيث تولى المسؤولية خلفًا للروماني ريجيكامب، لكن تمت إقالته في الأخير لتراجع النتائج، بعدما حقق لقب كأس الملك وكأس ولي العهد والسوبر المحلي.

يذكر أن ماميتش قاد الزعيم في 15 مباراة، حقق الفوز في 11 منها، وخسر مباراتين وتعادل في اثنتين آخرتين.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، وله مباراة مؤجلة.

أما آسيويًا فيتصدر مجموعته بتسع نقاط، ويحتاج نقطة وحيدة للتأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال.