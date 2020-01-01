تقارير مغربية .. الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي

تعرف على موعد مباراة السوبر الإفريقي.

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن استقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي، والذي سيجمع بين الأهلي المصري، ونهضة بركان المغربي.

الأهلي "بطل دوري أبطال إفريقيا"، سيواجه نهضة بركان المغربي "بطل كأس الكونفدرالية"، في مباراة كأس السوبر، بالعاصمة القطرية الدوحة.

شخصية البطل والتاريخ .. ماذا ينقص بيراميدز للتتويج ببطولة رغم تعاقداته؟

المزيد من الفرق

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، إلى أن مباراة كأس السوبر الإفريقي تحدد لها يوم 17 فبراير القادم، في العاصمة القطرية الدوحة، من جانب الاتحاد الإفريقي.

وكان مقررًا أن تقام مباراة كأس السوبر الإفريقي في ديسمبر الجاري بالقاهرة، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقي تأجيل المواجهة، دون الكشف عن موعدها، على أن تقام في الدوحة.

ومن المقرر أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا إلى الاتحاد القطري، لإخطاره بإقامة مباراة كأس السوبر يوم 17 فبراير القادم، بين الأهلي ونهضة بركان.

الأهلي توج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، بينما توج نهضة بركان بلقب الكونفدرالية، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية التي أقيمت بالمغرب.