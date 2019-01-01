تقارير - معروف يوسف يسعى للعودة للزمالك لسد عجز خط الوسط

الزمالك يعاني من إصابات في منتصف الملعب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المعار للمقاولون العرب، يرغب في العودة مرة أخرى للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني الزمالك في الوقت الحالي من نقص في خط وسط الفريق، بسبب إصابة محمود عبدالعزيز بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى إصابة محمد حسن ووجود فقط فرجاني ساسي وطارق حامد.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، أن معروف يوسف يضغط في الوقت الحالي على قطع إعارته مع نادي المقاولون العرب للعودة إلى الفريق الأبيض خلال يناير المقبل.

ومن المفترض أن تمتد الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي، ولكن في ظل رغبة الزمالك في تدعيم خط الوسط، قد يستعين بمعروف يوسف في حالة رحيل أحد الأجانب.

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ويضم الزمالك كلًا من فرجاني ساسي وحمدي النقاز وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بو طيب كلاعبين أجانب حيث في حالة رغبتهم في استعادة معروف يوسف عليهم التخلص من لاعب ضمن الخماسي.