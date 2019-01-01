تقارير .. مروان دا كوستا توصل إلى اتفاق مع جلطة سراي التركي

أكدت التقرير إنه تم الاتفاق النهائي بين النادي التركي واللاعب على توقيع عقد مدته سنة ونصف

أشارت تقارير إعلامية تركية إلى أن نادي جلطة سراي توصل إلى اتفاق مع المغربي مروان دا كوستا، من أجل الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان دا كوستا قد غادر صفوف اتحاد جدة السعودي نظراً لعدم الحصول على مستحقاته في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي السعودي في الآونة الأخيرة.

وأكدت التقرير إنه تم الاتفاق النهائي بين النادي التركي واللاعب على توقيع عقد مدته سنة ونصف في صفقة انتقال حر.

المدافع الذي فسخ مؤخرًا عقده مع النادي السعودي، أكد لوسائل الإعلام التركية أنه سيحمل قميص جلطة سراي، وسيوقع عقد انضمامه مطلع السنة الجديدة بعد اجتياز الفحص الطبي.

دا كوستا البالغ من العمر 33 سنة قضى عاماً واحداً مع نادي الاتحاد وقدم أداءً فنيًا مميزًا إلا أن عدم استلام مستحقاته وسوء نتائج الفريق ساهمت في رحيله عن النادي.

وسبق للدولي المغربي اللعب بقمصان مجموعة من الأندية في مسيرته الكروية، وهم فيورنتينا الإيطالي وويستهام الإنجليزي ولوكوموتيف موسكو الروسي وسيفاس سبور التركي.

وكان قلب دفاع أسوط الأطلسي قد طلب فسخ عقده مع نادي الاتحاد بشكل مفاجئ معربًا عدم رغبته في مواصلة مشواره مع النادي.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها قالت أن سبب رغبة اللاعب في الرحيل هو عدم تسلمه مميزات استثنائية في عقده المبرم والتي تتضمن مكافأة الـشباك النظيفة، إضافة إلى مكافأة تسمى عدم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

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وأوضحت الصحيفة أن هذه المميزات تقدر بنحو 250 ألف يورو باستثناء دفعات مقدم عقده التي لم يتسلمها في موعدها المحدد.