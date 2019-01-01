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تقارير – مدرب ليون السابق يقترب من الهلال

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رئيس الهلال سافر إلى فرنسا للمفاوضات مع المدرب
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إلى أن المدير الفني الفرنسي برونو جينيسيو، اقترب بشدة من التوقيع لصالح الهلال السعودي.

وبدأت إدارة الهلال الجديدة برئاسة فهد بن نافل، في المفاوضات مع المدير الفني السابق لنادي ليون، منذ يومين، وتسير بشكل جيد.

وتسعى إدارة الهلال، إلى التعاقد مع المدير الفني صاحب الـ 52 عاماً، بعد ترشيح من مستشارين فنيين بالفريق، أشادوا به مشيرين إلى أن أسلوبه يتماشى مع الزعيم.

وسافر بن نافل بالأمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، مما يعزز كفة المدير الفني لدى الإدارة، التي تمتلك أكثر من ملف للمدربين الموسم القادم.

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وتولى جينيسيو قيادة ليون الفرنسي منذ 2015 وحتى 2019، ولكنه رفض تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي.

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