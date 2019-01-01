تقارير .. مدرب الاتحاد يُطيح بفيلانويفا ويُبقي بريجوفيتش

الحائلي قرر منح المدير الفني الهولندي هينك تين كات كافة الصلاحيات

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي ">اتحاد جدة السعودي عن نوايا إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

التقارير قالت أن الحائلي قرر منح المدير الفني الهولندي هينك تين كات كافة الصلاحيات من أجل اختيار أجانب الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضحت التقارير أن المدرب الهولندي قرر الإطاحة بالمحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا من أجل استبداله بمحترف جديد.

وظهر اللاعب التشيلي بمستوى منخفض خلال الفترة الأخيرة، وفي الوقت نفسه يمتلك فيلانويفا حاليًا عرضًا من دوري بلاده وبالتحديد نادي "كولو كولو".

في الإطار نفسه، يرغب المدير الفني الهولندي في الإبقاء على المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، وعدم التسرع في قرار رحيله من استمراره؛ كون المهاجم قد يعود إلى مستواه الحقيقي.

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وواصلت التقارير لتشير إلى أن الإدارة ">الاتحادية والجهاز الفني أبديا رغبتهما في تمديد عقد الدولي المغربي كريم الأحمدي؛ نظير مستوياته الفنية العالية التي يقدمها، برفقة البرازيلي المهاجم رومارينهو.