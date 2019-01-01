تقارير.. محرز يهدد مانشستر سيتي بالرحيل

قلة مشاركات محرز قد تنهي مشواره مع مانشستر سيتي

فيسبوك تويتر محمد عماد

يبدو أن النجم الجزائري رياض محرز لا يريد البقاء أكثر من ذلك في صفوف فريق مانشستر سيتي، وذلك لقلة مشاركاته كأساسي في الفريق المتوج بلقب البريميرليج الموسم الماضي.

وكان رياض محرز قد انضم إلى مانشستر سيتي بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني في ميركاتو الصيف الماضي قادمًا من ليستر سيتي، ليكون أغلى صفقة في تاريخ السيتزن، ولكنه لم ينسجم في صفوف كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

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وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن النجم الجزائري يأمل في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن قلعة الاتحاد، وذلك لعدم مشاركته بصفة منتظمة مع الفريق لوجود بيرناردو سيلفا ورحيم ستيرلنج وليروي ساني في نفس المركز.

وكان محرز قد شارك مع مانشستر سيتي في 42 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم الحالي، بدأ منها 26 لقاء فقط بشكل أساسي، ولم يشارك في آخر ثلاث مباريات للفريق.

يذكر أن بيب جوارديولا المدير الفني للسيتزن كان قد نفى تلك الأخبار نهائيًا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ديربي مدينة مانشستر ضد اليونايتد، مشيرًا إلى أن محرز سيبقى في الفريق لفترة طويلة.