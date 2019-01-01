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تقارير.. محرز يهدد مانشستر سيتي بالرحيل

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Getty Images
قلة مشاركات محرز قد تنهي مشواره مع مانشستر سيتي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

يبدو أن النجم الجزائري رياض محرز لا يريد البقاء أكثر من ذلك في صفوف فريق مانشستر سيتي، وذلك لقلة مشاركاته كأساسي في الفريق المتوج بلقب البريميرليج الموسم الماضي.

وكان رياض محرز قد انضم إلى مانشستر سيتي بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني في ميركاتو الصيف الماضي قادمًا من ليستر سيتي، ليكون أغلى صفقة في تاريخ السيتزن، ولكنه لم ينسجم في صفوف كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

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وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن النجم الجزائري يأمل في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن قلعة الاتحاد، وذلك لعدم مشاركته بصفة منتظمة مع الفريق لوجود بيرناردو سيلفا ورحيم ستيرلنج وليروي ساني في نفس المركز.

وكان محرز قد شارك مع مانشستر سيتي في 42 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم الحالي، بدأ منها 26 لقاء فقط بشكل أساسي، ولم يشارك في آخر ثلاث مباريات للفريق.

يذكر أن بيب جوارديولا  المدير الفني للسيتزن كان قد نفى تلك الأخبار نهائيًا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ديربي مدينة مانشستر ضد اليونايتد، مشيرًا إلى أن محرز سيبقى في الفريق لفترة طويلة.

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