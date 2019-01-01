تقارير - محاولات سعودية لشراء سامبدوريا الإيطالي

مالك شيفيلد يونايتد يحاول شراء سامبدوريا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي سامبدوريا الإيطالي اقترب من ملكية أحد رجال الأعمال السعوديين في الوقت الحالي.

وانتشر الاستثمار الرياضي في الفترة الأخيرة خاصًة من رجال الأعمال السعوديين، حيث صعد شيفيلد يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وتعود ملكيته لعبدالله بن مساعد.

ووفقًا لما نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن عبدالله بن مساعد صاحب شيفيلد يونايتد اقترب من شراء نادي سامبدوريا الإيطالي.

وأشارت الموقع الإيطالي أن مالك نادي سامبدوريا الحالي يفكر في بيعه خلال الفترة المقبلة، حيث حل في المركز التاسع في الموسم الحالي.

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وستساهم هذه الخطوة في حال اكتمالها في نجاح مجال الاستثمار العربي بشكل أكبر في الأندية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.