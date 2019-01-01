تقارير - محاولات للاتفاق على ودية بين المنتخبين السعودي والأسترالي

هيرفي رينارد يبدأ مهمته مع المنتخب السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب السعودي قد يخوض مباراة ودية قبل لقاء اليمن ضمن منافسات تصفيات الأمم الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره اليمني يوم 10 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الأولى من تصفيات آسيا بعد إجراء القرعة الشهر الماضي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الأخضر من المحتمل أن يواجه نظيره الأسترالي قبل مباراة اليمن خلال توقف سبتمبر.

ويجري الاتحاد السعودي لكرة القدم في الوقت الحالي اتصالات بنظيرهم الأسترالي من أجل الاتفاق على مباراة ودية الشهر المقبل في الرياض.

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وستكون مباراة أستراليا في حالة الاتفاق عليها تحضيرًا قويًا لمنافسات تصفيات آسيا في المرحلة المقبلة، حيث يسعى الأخضر في حسم تأهله مبكرًا.

وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس أمم آسيا 2023، بجانب كلًا من فلسطين وسنغافورة واليمن.