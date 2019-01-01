تقارير - مباراتين وغرامة مالية في انتظار حازم إمام بسبب طرد المقاصة

قائد الزمالك تعرض للطرد بسبب سلوك غير رياضي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ينتظر حازم إمام قائد نادي الزمالك، عقوبة من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد طرده في مباراة مصر للمقاصة بالدوري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز الأسبوع الماضي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن لجنة المسابقات تنظر في إيقاف حازم إمام مباراتين بسبب الطرد الذي تعرض له مؤخرًا أمام الفريق الفيومي.

وأشارت التقارير أن إيقاف حازم إمام يعود بسبب سلوك غير رياضي مع الخصم وليس حكم المباراة، وسيكون بجانب الإيقاف غرامة مالية.

وكان إمام قد اشتبك لفظيًا حسب التقارير التي خرجت إلى الصحف، مع صلاح ريكو لاعب مصر للمقاصة وقتها، مما قام محمود البنا حكم اللقاء بإخراج البطاقة الحمراء في وجه قائد الزمالك.

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وتعرض الزمالك أمس الأحد لهزيمة مفاجئة أمام نظيره جورماهيا الكيني، ضمن منافسات الكونفدرالية، بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن دور المجموعات.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 4, 2019