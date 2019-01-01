تقارير - مباراة الهلال والنصر في موعدها ولا نية للتأجيل

وجود رغبة لتعديل موعد هذه المواجهة بسبب الاستحقاق الدولي المنتظر بالقرب من هذا الموعد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عدم وجود نية لدى المسؤولين تأجيل المواجهة التي ستجمع بين فريقي الهلال والنصر في ديربي الرياض.

وأكدت التقارير أن مباراة الفريقين التي ستُلعب يوم الـ29 من مارس القادم، وإنه لا توجد أي نيه لتغيير هذا الموعد.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وجود رغبة لتعديل موعد هذه المواجهة بسبب الاستحقاق الدولي المنتظر بالقرب من هذا الموعد.

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(📸: @Alhilal_FC ) pic.twitter.com/4A9X41t3MS — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 19, 2019

ووضعت لجنة المسابقات هذا التاريخ بعد موافقة ناديي الهلال والنصر في الاجتماع الذي عُقد في لجنة المسابقات بحضور عادل البطي رئيس اللجنة السابق ونائبه صالح التويجري وعضوي اللجنة محيسن الجمعان وعبدالمجيد المنصور.

حينها ضم الاجتماع كلاً من فهد المفرج مدير إدارة الكرة بنادي الهلال، ومحمد المسبل من نادي النصر، وموسى المحياني مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، وأحد أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد، وقد اتفق الرباعي على جدولة مبارياتهم، ووضعوها في الوقت الذي يناسبهم.

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وأوضحت التقارير إنه في حال لعب المنتخب السعودي في أيام الفيفا فإن ذلك لا يعني تأجيل المباريات، فأيام الفيفا ستُلعب من 18 مارس وحتى 26، وهذا معناه بأن هناك فارقاً زمنياً بين أيام الفيفا ومباراة الهلال والنصر.