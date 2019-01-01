تقارير - مبابي في ريال مدريد صيف 2020

تقارير صحفية فرنسية تؤكد أن عملية انتقال كيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوف ريال مدريد ستتم خلال صيف عام 2020.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن النجم الشاب كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان لن ينضم لصفوف ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان" والتي أكدت أن الصفقة ستتم لكن ليس في الصيف المقبل، حيث أن إدارة النادي الباريسي لا تزال متمسكة باللاعب.

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وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم حسم الصفقة في صيف عام 2020 حيث يمكن لريال مدريد وقتها إقناع النادي الباريسي بالصفقة مع قرب عقد اللاعب من الانتهاء.

ويعد كيليان مبابي من أهم الصفقات المطلوبة في صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، حيث طلبه من قبل زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

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وكانت تقارير صحفية فرنسية سابقة خرجت من صحيفة "ليكيب" قد أكدت استعداد ريال مدريد لدفع 280 مليون يورو من أجل ضم كيليان مبابي.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من نادي موناكو مقابل 180 مليون يورو.