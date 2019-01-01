تقارير.. مانشستر يونايتد يصرف النظر عن التعاقد مع كوتينيو

لاعب برشلونة يخرج من دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد بسبب سعره

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفضت إدارة نادي مانشستر يونايتد فكرة التعاقد مع لاعب وسط برشلونة فيليب كوتينيو، وذلك بسبب تمسك النادي الكتالوني بفكرة عدم التخلي عن اللاعب بمبلغ أقل من 70 مليون يورو.

وكان كوتينيو قد ارتبط اسمه بالرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، نظرًا لتفضيل مدرب البلوجرانا إرنيستو فالفيردي للاعب الفرنسي عثمان ديمبلي عليه في التشكيلة الأساسية.

كوتينيو: أتمنى اللعب بجوار نيمار

رغم كونه ثاني أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، إلا أن كوتينيو لم يشارك سوى في 19 مباراة أساسيًا في الليجا هذا الموسم حتى الآن.

وكانت تقارير عديدة قد ربطت اسم اللاعب بالانتقال إلى باريس سان جيرمان أو العودة للبريميرليج من بوابة مانشستر يونايتد.

ولكن وفقًا لما ذكرته صحيفة "دون بالون" فإن مانشستر يونايتد كان قد صرف النظر عن فكرة التعاقد مع اللاعب البرازيلي مقابل هذا المبلغ.

يشار إلى رئيس نادي برشلونة جوسيب بارتوميو كان قد أعلن مؤخرًا عن عدم وجود أي نية لديه للتخلي عن كوتينيو بمبلغ أقل من الشرط الجزائي الذي يقدر بـ 355 مليون جنيه استرليني.