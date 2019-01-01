تقارير- مانشستر يونايتد يستعد لكسر عقد بن يدر

لاعب منتخب فرنسا صرح برغبته في اللعب لأندية أكبر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع وسام بن يدر مهاجم إشبيلية في الصيف الجاري.

ووفقاً للتقارير فإن يونايتد يستعد لكسر شرطه الجزائي، المقدر بمبلغ 40 مليون يورو.

وكان بن يدر -28 عاماً- قد تفاوض مع باريس سان جيرمان من قبل، إلا أن يونايتد بات أقرب لتعويض روميلو لوكاكو، القريب من إنتر بدوره.

وصرح المهاجم الفرنسي مؤخراً بأن الوقت قد حان للرحيل عن إشبيلية واللعب في مستويات أعلى.

وكان بن يدر قد سجل هدفي إشبيلية الشهيرين في أولد ترافورد ضد مانشستر يونايتد ليقصي الأخير من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2018، ويقود إشبيلية لربع النهائي الأول في 6 عقود.

يذكر أن بن يدر كان قد انضم لإشبيلية قادماً من تولوز مقابل 9 مليون يورو في 2016، وسجل 70 هدفاً في جميع المسابقات للنادي.