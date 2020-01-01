تقارير - مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع هافيرتس

ما هي وجهة اللاعب الجديدة؟

دخل مانشستر يونايتد في سباق الحصول على خدمات كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفق تأكيدات تقارير صحفية إنجليزية.

ويُعد هافيرتس أحد أبرز المواهب الموجودة في عالم كرة القدم حاليًا ما جعله هدفًا لأغلب أندية أوروبا الكبرى، ويحظى الدولي الألماني باهتمام كبير من تشيلسي وعمالقة البريميرليج بشكلٍ عام.

وبحسب تقارير إنجليزية فإن مانشستر يونايتد بات من ضمن الراغبين في الظفر به، مع تقارير أخرى تؤكد أن اللاعب قد اختار بالفعل أن تكون وجهته المقبلة هي الدوري الإنجليزي الممتاز، وأقاويل بأنه يُفضِّل الذهاب للأولد ترافورد عن بقية الخيارات المتاحة.

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صفقة انضمام هافيرتس إلى المانيو قد تكون منطقية إلى حدٍ كبير في حال أن رحل بول بوجبا عن الشياطين الحمر، فسيكون هنا بمثابة المعوِّض له، لكنه سيظل دعم عظيم لمنتصف الملعب حتى في ظل وجود الدولي الفرنسي.

ليفركوزن، بقيادة مديره الرياضي رودي فولر، اعترف باستحالة الإبقاء على هافيرتس لعامٍ إضافي في ظل العروض التي تنهال عليه، مع التأكيد على أن قيمته ستظل ضخمة وثمينة رغم الأزمة الاقتصادية ومعاناة الأندية بسبب فيروس كورونا.

بايرن ميونخ هو أحد الأندية التي تسعى لضم هافيرتس رغم صعوبة المهمة في الصيف المقبل، إذ يضع العملاق البافاري التعاقد مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، كأولوية، مع الاستحالة المادية للتعاقد مع الثنائي في صيف واحد.

برشلونة وريال مدريد أيضًا كانا من ضمن المهتمين بصاحب الـ20 عامًا، لكن من الناحية العملية يبدو أن انتقاله إلى البريميرليج هو الاحتمال الأكبر نظرًا للقدرات المالية الاستثنائية التي تحظى بها الأندية الإنجليزية.

ومن الجدير بالذكر هنا أن صحيفة بيلد المقربة من كل الأندية الألمانية قد أكدت صحة اهتمام يونايتد بالتوقيع مع هافيرتس، مما يرجح أن إدارة إد وودارد بدأت تخطو خطوات حقيقية لدعم منتصف ملعبها بصفقة كبرى بعد أشهر قليلة من ضم برونو فيرنانديش.