تقارير | مانشستر يونايتد غير مهتم بماندجوكيتش

ماندجوكيتش ليس في حسابات مانشستر يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد لا يهتم بالتعاقد مع النجم الدولي الكرواتي مهاجم يوفنتوس ماريو ماندجوكيتش خلال الصيف الحالي.

وحسب الصحف الإيطالية والإنجليزية فإن صفقة انتقال ديبالا إلى مانشستر يونايتد وروميلو لوكاكو إلى يوفنتوس ستتم خلال ساعات قليلة.

وعقب الانتهاء من التفاوض حسب الصحف أيضًا، قيل إن مانشستر يونايتد سيكمل البحث عن ما ينقصه في صفوف السيدة العجوز.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وحسب توتو سبورت وكالتشيو ميركاتو فإن الصفقة القادمة لمانشستر يونايتد من المفترض أن تكون المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

ولكن مصادر إنجليزية مقربة من مانشستر يونايتد قد أكدت أن إدارة الشياطين الحمر تفكر في باولو ديبالا فقط في إطار الصفقة التبادلية المنتظرة بين اليوفي وبينهم.

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يذكر أن يوفنتوس سيتعاقد مع روميلو لوكاكو، بالإضافة إلى تعاقده مسبقًا مع دانيال جيمس ووان بيساكا، في انتظار المزيد فيما تبقى من السوق الإنجليزي.