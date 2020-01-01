تقارير - مانشستر يونايتد استفسر عن مهاجم ميلان قبل إصابة راشفورد

ميلان يحدد مطالبه للتخلي عن بيونتيك..

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد استفسر عن كريشتوف بيونتيك، مهاجم ميلان الإيطالي قبل إصابة نجمه ماركوس راشفور.

وتعرض، راشفورد لكسر في الظهر، خلال ولفرهامبتون في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد يغيب حتى نهاية الموسم.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، أن إدارة اليونايتد تواصلت مع ميلان من أجل الاستفسار عن الدولي البولندي.

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ميلان، طلب 35 مليون يورو للتخلي عن صاحب الـ24 عامًا، أو إعارته مع وجود بند أحقية الشراء ولكن بشروط تلزم مانشستر يونايتد بضم اللاعب بشكل نهائي.

يذكر أن، بيونتيك شارك مع الروسونيري هذا الموسم في 19 مباراة، بمختلف المسابقات، حيث سجل 5 أهداف وصنع آخر.