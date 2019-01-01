تقارير .. مانشستر سيتي يوافق على رحيل ساني ويحدد بديله

ليروي ساني قد يرحل قريباً عن صفوف بطل البريميرليج

أشارت تقارير صحفية، إلى أن مانشستر سيتي وافق على رحيل لاعبه الألماني ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ.

وارتبط ساني بالانتقال إلى صفوف الفريق البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن الصفقة فشلت بسبب إصابة اللاعب الألماني.

وتعرض صاحب الـ 23 عاماً، إلى إصابة قوية مطلع الموسم الحالي بقطع في الرباط الصليبي، ستبعده عن الملاعب ستة أشهر على الأقل.

ووفقاً لصحيفة ذا أثليتكس فإن إدارة مانشستر سيتي، بدأت في متابعة ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد، الذي يلعب في أكثر من مركز هجومي.

وكما أكدت التقارير، فإنه من غير المرجح أن تتم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية بسبب إصابة ساني وعودته في فبراير.

كومباني: ثنائي مانشستر سيتي حاولا إقناعي بالبقاء

وبالرغم من أن اللاعب عقده ينتهي مع المواطنين في صيف 2021، إلا أن بايرن ميونيخ مصمم وبشدة على التعاقد مع ساني بمجرد عودته من الإصابة.

جدير بالذكر أن اللاعب الألماني الدولي الموسم الماضي، ساهم في فوز فريقه بلقب البريميرليج بعد لعبه 31 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع مثلهم.