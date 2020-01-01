تقارير.. مانشستر سيتي يلعب بورقة جوارديولا لإقناع ميسي بالانضمام لهم

تصرف يبدو صحيحًا لكن هل يأتي بفائدة؟

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي سيحاول استغلال تجديد عقد بيب جوارديولا لإقناع ليونيل ميسي بالانضمام لهم في الصيف المقبل.

وأراد ميسي مغادرة ناديه برشلونة في الصيف المنقضي قبل أن يعود ويقرر الاستمرار حتى لا يقف في المحاكم أمام النادي الذي يعشقه بشأن الشرط الجزائي الموجود من عدمه.

مانشستر سيتي كان النادي الأكثر اهتمامًا بالليو، كما أنه النادي الوحيد الذي يمكنه دفع راتبه في ظل ما يعانيه العالم من أزمة فيروس كورونا تركت آثارًا اقتصادية مدمرة على الجميع.

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الخميس أعلن سيتي عن تمديد عقد جوارديولا لعامين إضافيين ليبقى في منصبه حتى 2023، في خطوة من شأنها أن تجذب انتباه ميسي أكثر وأكثر تجاه ملعب الاتحاد.

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وبحسب صحيفة "ميرور" فإن إدارة سيتي مصممة على فكرة التعاقد مع ميسي ليعمل مع جوارديولا، وستحاول في الفترة المقبلة استغلال قوة علاقة الثنائي لإنهاء الأمر لمصلحتها قريبًا.

النظرة إلى البرغوث في النادي الإنجليزي واضحة، فهو القطعة الأخيرة التي تنقص كتيبة جوارديولا لتتمكن من تحقيق الحلم الأكبر، دوري أبطال أوروبا.

وعلى مدار آخر السنوات فشل جوارديولا في الذهاب مع سيتي إلى أبعد من ربع نهائي الأبطال، وبشكلٍ عام بعد انتهاء عمله مع ميسي في برشلونة، عجز عن التتويج باللقب سواءً مع بايرن ميونخ أو ناديه الحالي.

الجدير بالذكر أن تقارير أخرى أشارت إلى أن مانشستر سيتي قدم عرضًا لميسي لينضم لهم الآن ولمدة ثلاثة مواسم، ثم يرحل باتجاه نيويورك سيتي في الولايات المتحدة ويختم مسيرته هناك، وقد لقيّ ذلك إعجاب صاحب الـ34 عامًا.