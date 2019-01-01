تقارير - ماندجوكيتش يوافق على التجديد مع يوفنتوس

البيانكونيري يربط اللاعب حتى 2021..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس قد وافق على تجديد تعاقده مع النادي.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا فإن الإعلان سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينتهي عقد ماندجوكيتش -32 عاماً- الحالي في يونيو 2020، حيث سيتم تمديده إلى يونيو 2021 ما يعني أنه من الممكن أن ينهي مسيرته في تورينو.

وكان ماندجوكيتش قد انضم إلى يوفي قادماً من أتلتيكو مدريد في 2015 مقابل 21 مليون يورو.

وسجل اللاعب 43 هدفاً وصنع 23 في 158 مباراة رسمية بقميص البيانكونيري، كما سيتم رفع راتبه إلى 5.5 مليون يورو، بفارق مليون عن راتبه الحالي.​