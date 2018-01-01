تقارير - ماميتش يتمسك بالشحات ويرفض رحيله عن العين

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يتمسك الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين الإماراتي، بحسين الشحات لاعب الفريق ويرفض رحيله للأهلي.

وأعلن الأهلي، أمس السبت، إرساله عرضًا رسميًا لضم حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الكشف عن المقابل المادي المقدم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن ماميتش يرفض رحيل الشحات بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة عن العين، بسبب دوره الهام مع الفريق. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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وأشارت التقارير أن اللاعب حائرًا في الوقت الحالي بين الاستمرار مع العين، أو الرحيل والعودة إلى مصر عن طريق بوابة الأهلي.

وينافس نادي صيني وأخر بلجيكي، الأهلي في ضم الشحات خلال ميركاتو الشتاء، حيث هناك بعض التقارير حول إعارته إلى النادي المصري.

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ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن القرار النهائي حول رحيل الشحات عن العين خلال الأيام القليلة المقبلة.