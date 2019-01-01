الدوري الإنجليزي الممتاز

تقارير | لو سيلسو إلى توتنهام خلال ساعات

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جول إسبانيا تؤكد توصل توتنهام إلى اتفاق لضم لو سيلسو من ريال بيتيس

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أكدت النسخة الإسبانية لشبكة جول اقترب النجم الأرجنتيني لو سيلسو من توتنهام خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وكان لو سيلسو قد تصدر المشهد بالنسبة لسوق الانتقالات الصيفية نظرًا لعدد من العروض التي انهالت عليه بنهاية الموسم الماضي.

وفي الوقت الذي كان فيه توتنهام أبرز المهتمين بخدماته، باتت الأمور قريبة بالفعل من الحسم بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.

حيث كشفت النسخة الإسبانية لشبكة جول أن ريال بيتيس قد وافق على العرض المقدم من السبيرز للحصول على خدمات جيوفاني لو سيلسو.

ووصل هذا العرض إلى 60 مليون يورو، وهو ما جعل ريال بيتيس يتنازل عن رفضه بداية الميركاتو أمام تمسك السبيرز باللاعب.

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يذكر أن التقارير الصفية الإنجليزية تتوقع تعاقد توتنهام مع باولو ديبالا أيضًا، وذلك أمام احتمالية خروج النجم الدنماركي كريستيان إريكسين.

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