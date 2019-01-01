تقارير - لاعبا الغرافة وقطر في طريقهما إلى أحد أندية القمة

لم يتم الكشف عن النادي الذي يتفاوض مع الثنائي حتى الآن

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير تلفزيونية، إلى اقتراب كلاً من خالد المحمودي لاعب نادي قطر، وخالد عبد الرؤوف لاعب نادي الغرافة من أحد فرق المقدمة في الدوري القطري.

الحساب الرسمي لقنوات الكأس القطرية، نشر تغريدة كتب فيها: "خالد المحمودي لاعب نادي قطر وخالد عبد الرؤوف لاعب الغرافة في طريقهما لاحد أندية المربع بدورينا".

وانتهى عقد المحمود مع فريق قطر، ولكنه لم يجدد ليصبح قريباً من الانتقال إلى أحد فرق المقدمة، بعدما أنهى قطر الموسم المنصرم في المركز قبل الأخير.

على الجانب الأخر، أنهى عبد الرؤوف لاعب الغرافة، مسابقة الدوري مع فريقه في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الشحانية.

خالد المحمودي لاعب نادي قطر و خالد عبدالرؤوف لاعب الغرافة في طريقهما لاحد أندية المربع بدورينا pic.twitter.com/FX5NdSGj9X — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 2, 2019

الجدير بالذكر ان السد أنهى الدوري وهو البطل في الصدارة، ويأتي في المركز الثاني الدحيل، وثالثاً حل السيلية، ورابعاً الريان.