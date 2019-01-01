تقارير - كيف يعوض لوشيسكو غياب كنو أمام فلامنجو؟

الهلال في نصف نهائي قوي في مونديال الأندية أمام فلامنجو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين عن تغيير قد يجريه الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي خلال لقاء نصف نهائي مونديال الأندية.

الهلال تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب الترجي التونسي، بعد الفوز في لقاء الدور الثاني بهدف دون رد أحرزه الفرنسي جوميس.

الزعيم السعودي يستعد لمواجهة قوية أمام فلامنجو البرازيلي الذي يقوده مدربه السابق جورجي جيسوس، وتوج معهم بكأس الليبرتادورس.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن لوشيسكو يستعد لتغيير في منتصف الملعب، على مستوى عطيف وكنو.

لوشيسكو يفكر بالدفع بعبدالله عطيف في التشكيل الأساسي بدلًا من محمد كنو، خاصًة وأنه الأخير تعرض للإيقاف بسبب البطاقة الحمراء.

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وكان كنو قد حصل على بطاقة حمراء خلال لقاء الترجي التونسي، بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين، تحرمه من نصف النهائي.

ويفاضل لوشيسكو أيضًا بين واحدًا من جيوفينكو وإدواردو للتواجد في الهجوم بجانب كاريلو وسالم الدوسري تحت المهاجم الصريح.