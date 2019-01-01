تقارير.. كونتي يريد لوكاكو في الإنتر

أنتونيو كونتي يضع لوكاكو على رأس أولوياته في حال موافقته على تدريب إنتر ميلان

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي يرغب في التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، وذلك في حال موافقته على تدريب إنتر ميلان.

ولا يرتبط كونتي بتدريب أي فريق حاليًا منذ رحيله عن تدريب تشيلسي بنهاية الموسم الماضي.

من هو دانييل جيمس؟ موهبة سوانزي سيتي القريب من الانضمام لمانشستر يونايتد

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن كونتي قد اقترب من تدريب النيراتزوري بدلًا من سباليتي، وأن لوكاكو قد يكون أول صفقاته في ميركاتو الصيف.

وأحرز لوكاكو 15 هدفًا بقميص مانشستر يونايتد فقط هذا الموسم في مختلف المسابقات، ولكنه اعترف أنه يحلم باللعب يومًا ما في الدوري الإيطالي.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بعقد مع مانشستر يونايتد لمدة ثلاث سنوات.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد كان قد فقد الأمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، مما ينذر بإمكانية رحيل العديد من نجومه.