تقارير| كوتينيو يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد احترامًا لجماهير ليفربول!

لاعب برشلونة فيليب كوتينيو يرفض العودة للبريميرليج من بوابة قلعة أولد ترافورد

فيسبوك تويتر محمد عماد

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لاعب وسط فريق برشلونة فيليب كوتينيو يرفض العودة إلى البريميرليج من بوابة أولد ترافورد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اللاعب الدولي البرازيلي قد ارتبط اسمه بالانتقال لمانشستر يونايتد والخروج من برشلونة، وذلك بسبب عدم تقديمه للمستوى المتوقع منه منذ قدومه من ليفربول في ميركاتو الشتاء من عام 2018.

عام في برشلونة - أسئلة لم يجب عنها كوتينيو

وفقًا للتقارير الأخيرة فإن اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا يرفض الانتقال لمانشستر يونايتد بسبب لعبه للغريم الأزلي ليفربول لمدة خمس سنوات.

وكانت صحف إسبانية قد تحدثت أيضًا عن اهتمام ناديي باريس سان جيرمان وتشيلسي بالحصول على خدمات لاعب البلوجرانا في ميركاتو الصيف المقبل.

يذكر أن صفقة انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة كلفت خزائن النادي الكتالوني ما يقارب من 142 مليون يورو ليكون ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.