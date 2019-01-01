تقارير - كوبر كان ضمن المرشحين لتدريب منتخب المغرب

منتخب المغرب يسعى لاختيار مدربًا قويًا للمرحلة المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب أوزباكستان الحالي ومصر السابق، كان ضمن المرشحين لتدريب المغرب.

وكان كوبر قد رحل عن منتخب مصر عقب الخروج من كأس العالم في روسيا 2018، بدون نقاط، وتولى بعد ذلك تدريب أوزباكستان.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية، أن كوبر أبدى رغبته في تدريب منتخب أسود الأطلس خلال المرحلة المقبلة بعد ما قدمه مع منتخب مصر.

وأشارت الصحيفة، أن المدرب الأرجنتيني تم استبعاده من القائمة المرشحة لتدريب المغرب بعد الاستقرار على اسمين فرنسيين وهم لوران بلان ووحيد خليلوزيتش.

إقرأ أيضًا - رسميًا - الشباب يضم محمد السهلاوي لمدة موسم واحد

وكان كوبر حقق مع مصر مستوى رائع حيث وصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجابون وخسره أمام الكاميرون بالإضافة إلى عودة مصر إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا.

ويعمل الاتحاد المغربي في الوقت الحالي على التوصل لاتفاق مع وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لنانت الفرنسي.