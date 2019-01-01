تقارير| كروس على أبواب مانشستر يونايتد

نجم ريال مدريد والمنتخب الألماني توني كروس على رادار مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

اقترب اللاعب الدولي الألماني توني كروس من الانضمام لفريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا لما ورد في العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية، مما دفع أصحاب المراهنات للتكهن بمستقبل كروس.

وكان كروس الذي انضم إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات في عام 2014 قادمًا من بايرن ميونيخ، قد ارتبط اسمه باللعب في مانشستر يونايتد في حقبة المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس.

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اللاعب المتوج بكأس العالم لعام 2014 فاز بالدوري مع الميرنجي مرة وحيدة وبدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وخاض معهم أكثر من 220 مباراة في مختلف المسابقات.

وأحرز صاحب الـ 29 عامًا هدفًا وحيدًا وصنع خمسة أهداف في 36 مباراة مع الفريق الإسباني هذا الموسم.

يشار إلى أن كروس كان قد توج أيضًا بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ عام 2013.