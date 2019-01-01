تقارير| كاسيميرو يقترب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

لاعب وسط ريال مدريد كاسيميرو يدخل دائرة اهتمامات النادي الباريسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

اقترب لاعب وسط ريال مدريد كاسيميرو من الانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، خاصة مع عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد مؤخرًا.

صحيفة "دون بالون" قالت إن اللاعب البالغ من العُمر 27 عامًا لن يكون ضمن حسابات زيدان، وذلك رغم التتويج معه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي.

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وقد يستخدم ريال مدريد كاسيميرو في صفقة تبادلية يحصل بمقتضاها على خدمات النجم البرازيلي نيمار.

ويقدر ثمن كاسيميرو حاليًا بـ 65 مليون جنيه استرليني.

ومن المتوقع أن يستبدل فريق ريال مدريد كاسيميرو بلاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا أو لاعب تشيلسي نجولو كانتي أو لاعب باريس سان جيرمان أدريان رابيو.