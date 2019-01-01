تقارير | كاسياس قرر اعتزال كرة القدم

هل تتسبب الأزمة القلبية في إعلان كاسياس اعتزاله كرة القدم؟

كشف تقارير صحفية برتغالية أنّ إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، سوف يعلن اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها.

كاسياس تعرض لأزمة قلبية في تدريبات الفريق البرتغالي وأجرى عملية جراحية.

وقالت صحيفة "أو جوجو" البرتغالية إن الحالة الصحية لكاسياس لن تسمح له بالاستمرار في الملاعب وسوف يعلن قريبًا قراره النهائي بالاعتزال.

التقارير الطبية أشارت إلى أنّ كاسياس يحتاج للراحة لفترة بين شهرين إلى ثلاثة دون لعب كرة القدم قبل تحديد إن كان سيعتزل من عدمه.

📆 ليلة أمس.. مر 17 عامًا على هذه اللقطة التاريخية، لقطة خرج بعدها زيدان ليُصرح بأن كاسياس هو من جلب البطولة التاسعة إلى مدريد. 🏆



🗞️ اليوم.. تقارير صحفية تُشير إلى إعلان كاسياس اعتزاله لكرة القدم قريبًا بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مؤخرًا. 😔 pic.twitter.com/MIeqBASwwq — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

وكان الطبيب الشخصي للحارس قد أبدى تخوفه من عودة الأزمة حال استمر كاسياس في الملاعب ونصحه بالاعتزال.

جدير بالذكر أنّ جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، تواصل مع إدارة بورتو للاطمئنان عن سلامة بطل كأس العالم 2010.

وكان ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، قد وجّه رسالة إلى كاسياس يتمنى له سرعة التعافي بعد تعرضه لأزمة قلبية مع بورتو.