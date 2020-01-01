تقارير - كاريلو يُبلغ بيشكتاش بطلباته المالية للانتقال للدوري التركي

تخفيض الرواتب قد يطيح ببعض نجوم الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن مفاوضات بيشكتاش التركي لضم آندريه كاريلو جناح الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير أمس الأربعاء إلى إمكانية رحيل اللاعب البيروفي عن الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكدت أن هناك تحرك من وكيله للبحث عن عرض.

ويضرب فيروس كورونا مجال كرة القدم حول العالم، وأجبر الجميع على تخفيض الرواتب والذي قد يكون سببًا كبيرًا في رحيل نجوم الدوري السعودي.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "أقسام" التركية، اليوم الخميس، أن كاريلو أبلغ بيشكتاش بطلباته للانضمام له خلال الموسم المقبل، خاصًة من الناحية المادية.

وأوضحت التقارير أن اللاعب يرغب في الحصول على ما يقرب من 2.5 مليون يورو كراتب سنوي مع النادي التركي في الموسم المقبل.

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ويأتي تخفيض راتب كاريلو من 7 ملايين يورو سنويًا في الهلال إلى 3.5 مليون يورو في الموسم، دافع لرحيل اللاعب الذي كان رافضًا لهذا القرار.

ويرحب كاريلو بالرحيل عن الهلال في موسم الانتقالات المقبل والعودة إلى أوروبا مرة أخرى.