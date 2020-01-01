تقارير - كارتيرون يضحي بمحترف "مغربي" في الزمالك من أجل الكرتي

الزمالك يستعد لسوق الانتقالات الصيفية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يرغب في ضم وليد الكرتي لاعب الوداد المغربي.

يسعى الزمالك لتدعيم الفريق خلال فترة التوقف الحالية، من أجل الاستعداد بشكل جيد في الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز.

توقف النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، خوفًا على سلامة الجميع في المرحلة الحالية.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية أن كارتيرون قد يطيح بواحد من المحترفين المتواجدين في قائمة الزمالك من أجل ضم الكرتي.

وأشارت الصحيفة أن الفرنسي قد يستغنى عن واحد من محمد أوناجم أو حميد أحداد المعار حاليًا للرجاء المغربي لضم وليد الكرتي.

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وأكدت "المنتخب" أن من المحتمل استغناء كارتيرون عن الثنائي المغربي "أوناجم وأحداد"، مع الحفاظ على أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي.

وجاءت تقارير خلال الأيام الأخيرة تؤكد اعتزام الاتحاد المصري لكرة القدم على تقليص عدد الأجانب في الموسم المقبل.