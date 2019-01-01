تقارير | فيربو يريد برشلونة والمال هو العائق

الخلاف المادي مستمر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية رغبة قوية من جانب جونيور فيربو ظهير أيسر ريال بيتيس للانضمام إلى برشلونة هذا الصيف.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا، فإن المفاوضات لا تزال جارية بين الناديين.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن برشلونة قدم عرضاً قيمته 18 مليون يورو و5 مليون يورو كإضافات، فيما يريد بيتيس 20 مليون بالإضافة لسبعة ملايين كشروط إضافية.

وبحسب التقارير فإن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة مهتم للغاية بالحصول على اللاعب، الذي يرغب في الانضمام إلى البلوجرانا أيضاً.

يذكر أن الظهير الأيسر لبيتيس قد بدأ مع الفريق الأول في بداية 2018، ليسجل 43 مشاركة باسمه مع ناديه.