تقارير: فوزي لقجع يناقش رينارد في استعدادت المغرب لأمم إفريقيا

المغرب تستعد لأمم إفريقيا 2019

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يعقد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، جلسة مع هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، لمنافشة الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2019.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر خلال شهر يونيو ويوليو المقبلين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لقجع يفضل إقامة المعسكر بمركز المعمورة في مدينة سلا، بعد التجديدات، حيث تم إنشاءء 8 ملاعب، وفندقًا لـ120 فرد.

بعض المباريات التي شاهدناها في مراحل خروج المغلوب: 🤯



ريال مدريد 1 × أياكس 4

باريس سان جيرمان 1 × مانشستر يونايتد 3

يوفنتوس 3 × أتليتكو مدريد 0

مانشستر سيتي 4 × توتنهام 3

يوفنتوس 1 × أياكس 2

ليفربول 4 × برشلونة 0



يا.له.من.موسم!🤩 pic.twitter.com/ZHUAt7coIm — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 8, 2019

لقجع يتشاور مع رينارد لخوض المعسكر خارج المغرب، مثلما حدث مع المنتخب المحلي، الذي أقام معسكرًا في نادي العين الإماراتي.

ويناقش لقجع أيضًا مع رينارد القائمة التي ستضم اللاعبين المشاركين بالبطولة، وأيضًا المباريات الودية، بعدما تم الاتفاق مع نيجيريا على خوض وديتين أمامه.

المنتخب المغربي يقع في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا، والتي تضم أيضًا كوت ديفوار، وناميبيا وجنوب إفريقيا.