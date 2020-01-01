تقارير .. فهد المولد قد لا يلحق بمواجهة الشباب بالبطولة العربية

فرص مشاركة المولد أمام الشباب ضعيفة بالبطولة العربية.

أصبحت مشاركة فهد المولد، مهاجم فريق نادي الاتحاد، في مباراة نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الشباب، ضعيفة للغاية، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ديربي جدة أمام الأهلي.

فهد المولد يعاني من إصابة بقطع في العضلة الخلفية للقدم اليسرى، وهو الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن 3 أسابيع قادمة "21 يومًا".

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الطبيب المختص قام بوضع برنامج تأهيلي خاص للمولد، ليكون جاهزًا لمباراة الذهاب، والمقرر لها يوم 2 ديسمبر المقبل.

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وأكد مصدر للصحيفة السعودية، على أن الإصابة التي تعرض لها المولد، عبارة عن تمزق كامل في العضلة من الدرجة الأولى، أقوى أنواع التمزق، وتحتاج إلى راحة وبرنامج تأهيلي خاص.

ومن المقرر أن يغيب فهد المولد عن مواجهتي الاتحاد أمام الفيصلي والقادسية، بالجولتين الخامسة والسادسة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتضمن البرنامج التأهيلي للاعب فهد المولد، على تدريبات في المسبح، بالإضافة إلى صالة الحديد على فترتين صباحية ومسائية، بمقر النادي.